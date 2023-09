Repair Café Bully répare Maison de quartier Jean Macé Bully-les-Mines Catégories d’Évènement: Bully-les-Mines

Pas-de-Calais Repair Café Bully répare Maison de quartier Jean Macé Bully-les-Mines, 21 octobre 2023, Bully-les-Mines. Repair Café Bully répare Samedi 21 octobre, 09h00 Maison de quartier Jean Macé Nous vous proposons la conception et la création d’une smoocyclette lors de la présentation de l’objet vous aurez la possibilité de vous faire un smoothie ! Maison de quartier Jean Macé 2 boulevard Jean-Jacques Rousseau 62160 Bully-les-Mines Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison de quartier Jean Macé
2 boulevard Jean-Jacques Rousseau 62160 Bully-les-Mines
Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France

