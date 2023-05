Journée de découverte du numérique Maison de quartier Ivry-port, 7 juin 2023, Ivry-sur-Seine.

Journée de découverte du numérique Mercredi 7 juin, 14h30 Maison de quartier Ivry-port Entrée libre pour la conférence // Sur inscriptions pour les ateliers

Le code informatique reste un mystère pour vous ? Vous êtes curieux de découvrir comment cela fonctionne ? Parfait ! Grâce aux différents exposants présents lors du festival, vous aurez l’occasion de vous y exercer. Le langage de programmation scratch est très intuitif. Il vous permettra de découvrir les rouages de la programmation sans difficulté et ce, que vous ayez 5 ou 70 ans !

L’Intelligence Artificielle vous intrigue ? Vous aimeriez en comprendre davantage sur cette technologie étonnante ? Venez entrainer un petit robot pour lui permettre de gagner la course de manière autonome.

Pour terminer cete journée en beauté, la conférence « De l’espace à la terre. Rencontre à la découverte de la réalité virtuelle et de nos sens » présentée par Michele TAGLIBLUE sera organisée.

Ce chercheur a mis au point des expériences en réalité virtuelle dans la station spatiale internationale avec l’astronaute Thomas Pesquet. L’objectif ? Etudier comment le cerveau, en microgravité, arrive à combiner les informations visuelles et celles relatives au toucher pour contrôler des tâches de précision. Comme par exemple le contrôle d’un bras robotique ou d’un véhicule spatial.

Maison de quartier Ivry-port 46 rue jean-jacques rousseau 94205 Ivry Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T14:30:00+02:00 – 2023-06-07T21:00:00+02:00

