Café langue maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Albi, samedi 20 janvier 2024.

Café langue Échanges en espagnol 20 janvier – 17 février, les samedis maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

2 samedis par mois, un groupe de personnes se reunissent autour d’un café et discutent de tout, de rien mais en espagnol

maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi 7 rue des muettes 0 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « flamencopourtous.albi@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 69 12 51 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 17 86 68 52 »}]

reunion cafe