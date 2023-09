Cet évènement est passé Taller de poesía maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Taller de poesía maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Albi, 23 septembre 2023, Albi. Taller de poesía Samedi 23 septembre, 15h30 maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Taller de poesía – Atelier de poésie espagnole

1 samedi par mois, les hispanisants qui aiment la poésie pourront avoir un atelier spécifique et visiter les grands poètes ou même s’essayer à écrire. maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi 7 rue des muettes 0 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 12 51 30 »}, {« type »: « email », « value »: « flamencopourtous.albi@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:30:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

2023-09-23T15:30:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00 poesie espagne Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Adresse 7 rue des muettes 0 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Albi latitude longitude 43.926229;2.146282

maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/