Café langue Samedi 23 septembre, 14h30 maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi

2 samedi par mois, un groupe d’hispanisants se réunit à la maison du Patus Cremat pour échanger sur l’actualité sociale, littéraire, musicale de l’Espagne et du monde hispanique, en sirotant un café, le tout en espagnol pendant 1h30. maison de quartier grand centre 7 rue des muettes 81000 Albi 7 rue des muettes 0 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 12 51 30 »}, {« type »: « email », « value »: « flamencopourtous.albi@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

