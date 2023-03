COMPRENDRE POUR AGIR ? ATELIER FRESQUE DU CLIMAT Maison de quartier G. Moustaki, 24 mars 2023, Le Mans .

COMPRENDRE POUR AGIR ? ATELIER FRESQUE DU CLIMAT

211 Rue des Maillets Maison de quartier G. Moustaki Le Mans Sarthe Maison de quartier G. Moustaki 211 Rue des Maillets

2023-03-24 09:00:00 – 2023-03-24 17:00:00

Maison de quartier G. Moustaki 211 Rue des Maillets

Le Mans

Sarthe

.

Vendredi 24 mars, à la Maison de Quartier Georges Moustaki dans le quartier des Maillets, bénévoles et participants vont s’activer autour des cartes de la Fresque du Climat. Cet atelier est proposé localement depuis 2020 et la Sarthe compte déjà plus de 100 animateurs et animatrice, plus ou moins actifs. Certains mobilisent cet outil dans les entreprises, d’autres dans leur établissement scolaire.

La Fresque du Climat, c’est quoi ? 42 cartes tirées du derniers rapport du GIEC, Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. Ce dernier a pour objet de faire la synthèse d’études mondiales relues par des paires et parues dans des revues scientifiques. Avec ces cartes, les animateurs donnent le cadre bienveillant pour que les participant les remettent de cause à conséquence. Novices comme experts sur le sujet peuvent apprendre et partager leurs connaissances ! Après avoir disposé les cartes, une phase de créativité permet à chacun de s’exprimer. Les participants abordent ensuite leurs ressentis, des ordres de grandeurs et partagent des pistes d’actions.

« Vous avez toutes les cartes en main », c’est le slogan de l’association, que reprend son groupe local. Les bénévoles organisent cet atelier grand public, ouvert aux inscription sur le site internet de La Fresque du Climat. RDV de 19h à 22h pour un moment ludique, collaboratif et créatif sur le climat, où chacun peut apporter un bout de repas à partager.

Apprendre des choses, être fier d’avoir fait par soi-même, passer à l’action à la hauteur des enjeux, passer un bon moment, tels sont les objectifs que les animateurs vise pour les participants à cette soirée !

La Fresque du Climat au Mans, un atelier ludique et collaboratif pour comprendre le dérèglement climatique.

72@fresqueduclimat.org +33 6 85 42 86 15 https://fresqueduclimat.org/

Maison de quartier G. Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans

dernière mise à jour : 2023-03-17 par