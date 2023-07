Jeux de rôle et jeux de société Maison de Quartier Francisco Ferrer Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Jeux de rôle et jeux de société Maison de Quartier Francisco Ferrer Rennes, 8 août 2023, Rennes. Jeux de rôle et jeux de société 8 – 12 août Maison de Quartier Francisco Ferrer Gratuit 14h-18h

Mardi 8, jeudi 10 et samedi 12 août, l’association Enfer et contre tout vous propose trois après-midis ludiques au sein de la Maison de Quartier Francisco Ferrer. Pour les jeux de rôle : inscriptions sur place de 14h à 14h30.

Pour les jeux de société : entrée libre toute l’après-midi Les mineurs sont sous la responsabilité des parents et doivent être accompagnés Maison de Quartier Francisco Ferrer 40 Rue Montaigne, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T14:00:00+02:00 – 2023-08-08T16:00:00+02:00

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Maison de Quartier Francisco Ferrer Adresse 40 Rue Montaigne, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Maison de Quartier Francisco Ferrer Rennes

Maison de Quartier Francisco Ferrer Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/