ATELIER FAIRE SOI-MÊME SES PRODUITS Maison de quartier Europe Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord ATELIER FAIRE SOI-MÊME SES PRODUITS Maison de quartier Europe Grande-Synthe, 16 janvier 2024, Grande-Synthe. ATELIER FAIRE SOI-MÊME SES PRODUITS Mardi 16 janvier 2024, 13h00 Maison de quartier Europe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T13:00:00+01:00 – 2024-01-16T15:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T13:00:00+01:00 – 2024-01-16T15:00:00+01:00

La maison de quartier Europe et Unis cité vous convient à faire vous-même votre lessive avec des produits naturels. Maison de quartier Europe 25 avenue Dubedout Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord 0328277420 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Code postal 59760 Lieu Maison de quartier Europe Adresse 25 avenue Dubedout Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Lieu Ville Maison de quartier Europe Grande-Synthe Latitude 51.015391 Longitude 2.298215 latitude longitude 51.015391;2.298215

Maison de quartier Europe Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/