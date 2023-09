CONCOURS DE SOUPE Maison de quartier Europe Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord CONCOURS DE SOUPE Maison de quartier Europe Grande-Synthe, 31 octobre 2023, Grande-Synthe. CONCOURS DE SOUPE Mardi 31 octobre, 08h00 Maison de quartier Europe La maison de quartier Europe vous propose

de venir confectionner votre soupe afin de participer au concours qui aura lieu

le jour même par un jury ;<o:p> Même si vous ne participez pas au concours, vous êtes les bienvenus pour

goûter les soupes qui seront réalisées par les concurrents Maison de quartier Europe 25 avenue Dubedout Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord 0328277420 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T08:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T08:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Maison de quartier Europe Adresse 25 avenue Dubedout Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Lieu Ville Maison de quartier Europe Grande-Synthe latitude longitude 51.015391;2.298215

Maison de quartier Europe Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/