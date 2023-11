Sorties neige avec la maison de quartier du Plateau Maison de quartier du Plateau Lancy Catégorie d’Évènement: Lancy Sorties neige avec la maison de quartier du Plateau Maison de quartier du Plateau Lancy, 4 janvier 2024, Lancy. Sorties neige avec la maison de quartier du Plateau 4 janvier – 10 mars 2024 Maison de quartier du Plateau Les 4, 6 et 21 janvier, 4 février et 10 mars 2024 Les sorties Jeudi 4 janvier 2024 La Clusaz

Départ 8h30

Retour 18h

Ski, ski de fond, luge et raquettes Samedi 6 janvier 2024 Les Voirons

Départ 9h

Retour 16h

Raquette et raclette Dimanche 21 janvier 2024 Espace des Lys

Départ 8h30

Retour 18h

Ski, ski de fond, luge et raquettes Dimanche 4 février 2024 Morzine

Départ 8h30

Retour 18h30

Ski, ski de fond, luge, raquettes et patinoire Dimanche 10 mars 2024 La Givrine

Départ 8h30

Retour 17h

Raquettes et construction d’igloo Maison de quartier du Plateau 86 route St-Georges 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T08:30:00+01:00 – 2024-01-04T18:00:00+01:00

2024-03-10T08:30:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Lancy Autres Lieu Maison de quartier du Plateau Adresse 86 route St-Georges 1213 Petit-Lancy Ville Lancy Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Maison de quartier du Plateau Lancy latitude longitude 46.196976;6.114681

Maison de quartier du Plateau Lancy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancy/