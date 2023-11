Fête de l’hiver à la maison de quartier du Plateau Maison de quartier du Plateau Lancy Catégorie d’Évènement: Lancy Fête de l’hiver à la maison de quartier du Plateau Maison de quartier du Plateau Lancy, 15 décembre 2023, Lancy. Fête de l’hiver à la maison de quartier du Plateau Vendredi 15 décembre, 16h00 Maison de quartier du Plateau 16h: Goûter offert à tous et toutes 17h à 17h45: Les Contes Spontanés (humour et impro) avec Christian Baumann et Steven Matthews 18h à 18h 30: Spectacle de feu avec Lesa.rtistes Dès 18h30: Raclette gratuite avec Frank 18h30 et 20h30: Concert des ateliers rock de la MQP, animé par Germain Umdenstock (deux sets) 20h30 à 22h30: Dj Beto Maison de quartier du Plateau 86 route St-Georges 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

