Atelier bricolage à la maison de quartier du Plateau
Maison de quartier du Plateau
Lancy

23 novembre 2023 – 20 juin 2024, les jeudis

Vous avez un meuble à réparer ou un objet abimé ? Vous avez un projet de construction mais ne savez pas comment vous y prendre? Un professionnel est à votre disposition gratuitement tous les jeudis de 16h à 20h.

Maison de quartier du Plateau
86 route St-Georges
1213 Petit-Lancy
Lancy
Genève

2023-11-23T16:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2024-06-20T16:00:00+02:00 – 2024-06-20T20:00:00+02:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Lancy Autres Lieu Maison de quartier du Plateau Adresse 86 route St-Georges 1213 Petit-Lancy Ville Lancy Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Maison de quartier du Plateau Lancy latitude longitude 46.196976;6.114681

