CRÉES TES PRODUITS COSMÉTIQUE
Maison de quartier du Moulin
Grande-Synthe

Nord CRÉES TES PRODUITS COSMÉTIQUE Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe, 13 février 2024 12:00, Grande-Synthe. CRÉES TES PRODUITS COSMÉTIQUE Mardi 13 février 2024, 13h00 Maison de quartier du Moulin Venez confectionner vos produits cosmétiques à moindre coût et avec ce que vous avez chez vous . Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T13:00:00+01:00 – 2024-02-13T15:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-02-13T13:00:00+01:00 – 2024-02-13T15:00:00+01:00

