gestion du stress et confiance en soi . Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe, 16 janvier 2024 08:00, Grande-Synthe

Mardi 16 janvier 2024, 09h00

Prendre conscience de vos valeurs ,accepter votre personnalité avec ses défauts et ses qualités.

Maison de quartier du Moulin
22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe

