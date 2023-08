Massage bébé Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord Massage bébé Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe, 18 septembre 2023, Grande-Synthe. Massage bébé 18 septembre – 16 octobre, les lundis Maison de quartier du Moulin Vous

souhaitez passer un moment privilégié avec votre enfant?<o:p> La

maison de quartier du moulin vous propose de vous initier au massage bébé avec

une professionnelle. Pour

les parents et les enfants jusqu’à 12 mois. Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T15:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

