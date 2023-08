Porte ouverte Moulin Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord Porte ouverte Moulin Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe, 16 septembre 2023, Grande-Synthe. Porte ouverte Moulin Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Le parc à rebond qui vous fera tourner la tete

Trouver l’aiguille dans une botte de foin, le meli melo des fils et des aiguilles

On coupe, on découpe et on fait des boites

On plie, on coupe, on colle et tadam c’est créé

Les p’tites mains créa

A vos asticots

On se gribouille

TV Show, venez rencontrer un présentateur télé !

Jeux interactifs sur écran géant

Pause gourmande Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Maison de quartier du Moulin Adresse 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Lieu Ville Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe latitude longitude 51.011252;2.309364

Maison de quartier du Moulin Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/