Profession assistant maternel : mode d’emploi d’un métier en évolution Maison de quartier du Marranel Albi, 18 novembre 2023, Albi.

L’Agglo et ses partenaires vous proposent une matinée d’échanges et de rencontres : accès au métier d’assistant maternel en formation initiale, aides financières, conditions d’exercice du métier…

Sur place, retrouvez des professionnels du métier, des assistants maternels qui partageront leur quotidien, de la documentation et des infos pratiques.

Infos pratiques :

→ Plus d’informations sur le site du Grand Albigeois

Maison de quartier du Marranel Rue Alain Colas, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

Grand Albigeois