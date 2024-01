EVEIL MUSICAL Maison de quartier du Courghain Grande-Synthe, mercredi 13 novembre 2024.

L’éveil musical chez l’enfant ne signifie pas en faire, bon gré mal gré, un pro de la musique, alors qu’il a à peine 2 ou 3 ans ! L’objectif est avant tout l’éveil des sens au contact de la musique. C’est également l’occasion pour lui faire découvrir la musique, les chansons, les instruments, et de le sensibiliser aux différents sons et rythmes. L’apprentissage viendra plus tard.



Maison de quartier du Courghain Place de l'Abbé Pierre Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord