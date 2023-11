L APRES MIDI DES LUTINS Maison de quartier du Courghain Grande-Synthe, 2 décembre 2023, Grande-Synthe.

L APRES MIDI DES LUTINS Samedi 2 décembre, 14h00 Maison de quartier du Courghain

Venez passer un moment magique avec des animations et ateliers sur le thème de Noël, au programme :

maquillage, magie, ateliers manuels parents et enfants, décoration de jacinthes.

Vente de crêpes et boissons

Maison de quartier du Courghain Place de l’Abbé Pierre 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328218507 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « email », « value »: « mq.courghain@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.28.21.85.07 »}] Maison de quartier du Courghain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

