ATELIER CUISINE « le batch cooking »

Jeudi 9 novembre, 08h30
Maison de quartier du Courghain

Le Batch cooking, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est simplement le fait de préparer tous les repas de la semaine en une seule session de cuisine. C'est pratique, économique et un véritable gain de temps.

Maison de quartier du Courghain
Place de l'Abbé Pierre
Grande-Synthe
59760 Nord
0328218507

2023-11-09T08:30:00+01:00 – 2023-11-09T10:30:00+01:00

