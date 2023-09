COMITÉ D’USAGERS Maison de quartier du Courghain Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord COMITÉ D’USAGERS Maison de quartier du Courghain Grande-Synthe, 25 septembre 2023, Grande-Synthe. COMITÉ D’USAGERS Lundi 25 septembre, 14h00 Maison de quartier du Courghain Venez rencontrer l’équipe de la maison de quartier du Courghain pour échanger autour de la vie de quartier. Nous vous laissons la parole afin de connaître vos envies, vos projets, vos idées….

Un moment de partage et d’échange. Maison de quartier du Courghain Place de l’Abbé Pierre Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord 0328218507 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T14:00:00+02:00 – 2023-09-25T16:00:00+02:00

