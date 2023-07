ATELIER PARENTS ENFANTS Maison de quartier du Courghain Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

ATELIER PARENTS ENFANTS

Mardi 29 août, 14h00
Maison de quartier du Courghain
sur inscription

Venez partager un moment avec votre enfant sur un atelier DIY de création de toupie

Maison de quartier du Courghain
Place de l'Abbé Pierre 59760 Grande-Synthe
Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

0328218507
http://www.ville-grande-synthe.fr
https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe
mq.courghain@ville-grande-synthe.fr
03.28.21.85.07

2023-08-29T14:00:00+02:00 – 2023-08-29T16:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Grande-Synthe, Nord

Lieu: Maison de quartier du Courghain
Adresse: Place de l'Abbé Pierre 59760 Grande-Synthe
Ville: Grande-Synthe
Departement: Nord
Age min: 6
Age max: 14

