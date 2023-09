Présentation de la Brodeuse numérique d’AlbiLab au Castelviel Maison de quartier du Castelviel Albi, 13 octobre 2023, Albi.

Cet atelier de présentation proposé par AlbiLab est l’occasion de découvrir cet outil numérique qui offre encore plus de posssibilités en matière de créativité.

Mais une brodeuse numérique, qu’est-ce que c’est ?

Assez peu répandu et connu en France, c’est ce qu’on appelle une machine-outil dotée d’une commande numérique, qui va vous permettre d’effectuer des travaux de broderie au moyen d’un outil automatisé. Concrètement, si vous avez déjà utilisé une fraiseuse numérique, ou que vous l’avez vu en action au sein du Lab, le fonctionnement de la brodeuse numérique est assez similaire : vous commencez par dessiner le motif que vous souhaitez broder, d’une manière classique à l’aide d’un stylo et d’une simple feuille de papier pour suivre votre ou vos inspirations du moment, ou directement sur un logiciel dédié (Illustrator). Une fois votre dessin vectorisé, vous n’avez plus qu’à rentrer votre fichier dans la machine et la brodeuse s’occupe de tout !

Que les puristes ne s’inquiètent pas, la brodeuse numérique n’a pas pour vocation à remplacer la broderie traditionnelle : c’est un nouvel outil qui permet de broder plus rapidement (jusqu’à 1 000 points par minute) et qui assure un travail régulier (grâce à l’automatisation du processus). Si vous avez la fibre artistique mais que vous ne possédez pas les compétences nécessaires à la broderie classique, alors cet outil est fait pour vous !

