Les hivernales Maison de quartier du Breil Nantes

Les hivernales Maison de quartier du Breil Nantes, 16 décembre 2023 13:00, Nantes

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Tout public Les hivernales reviennent ce samedi 16 Décembre 2023 de 14h à 19h, Venez nombreux ! La Maison de Quartier du Breil-Malville vous accueille avec un programme chargé :- Jeux vidéos- Hénné- Manège- Atelier maquillageEt autres encore ! Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

Maison de quartier du Breil
52 Rue du Breil
Nantes 44100
02 40 76 08 54
http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville
breil@accoord.fr

