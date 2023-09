Pixel Breil Maison de quartier du Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Pixel Breil Maison de quartier du Breil Nantes, 3 novembre 2023, Nantes. 2023-11-03

Horaire :

Gratuit : oui Un forum découverte, ouvert à toutes et à tous, pour s’amuser,créer, tester, poser des questions et rencontrer les associationsqui proposent une offre numérique près de chez vous. Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier du Breil Adresse 52 Rue du Breil Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison de quartier du Breil Nantes latitude longitude 47.229938748, -1.586469129

Maison de quartier du Breil Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/