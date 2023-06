Club ados 11-15 ans du Breil Maison de quartier du Breil Nantes, 10 juillet 2023, Nantes.

Club ados 11-15 ans du Breil 10 juillet – 31 août Maison de quartier du Breil Adhésion ACCOORD à 6,60€

Cet été, le club ados accueille tous les ados de 11 à 15 ans, pour des activités de loisirs en tous genre !

Les animateurs vont rivaliser de créativité pour proposer un programme dément. Des grands jeux en tout genre, des soirées, des sorties à vélo, en bus, en minibus, en train ou en trottinette. Que ce soit à la plage, en ville, à la campagne ou sur des bases nautiques, il y en aura pour tous les gouts.

Tous les lundis, rendez vous pour le petit dèj à 9h30. Le programme des deux semaines suivantes est annoncé, chacun peut alors s’inscrire à toutes les activités qui lui plaisent. Et les ados ne trouve pas leur compte, il y a toujours de la place pour de nouvelle propositions !

Pour s’inscrire au club, passez voire Claire au Nadya au secrétariat de la maison de quartier. Il suffit d’une signature et 6€60 par famille, pour l’année !

Et pour toute question sur le programme ou le fonctionnement, n’hésitez pas à appeler Antoine, il se fera un plaisir de vous répondre.

Maison de quartier du Breil 52 rue du Breil Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 76 08 54 https://www.facebook.com/Maison-de-Quartier-du-Breil-Malville-1618565358180863 Maison de quartier ACCOORD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-08-31T14:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:30:00+02:00