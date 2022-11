On se rencontre à la Maison de Quartier du Breil Maison de quartier du Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

On se rencontre à la Maison de Quartier du Breil
Vendredi 18 novembre, 14h00
Maison de quartier du Breil

L’ACCOORD et la Mission Locale vous invitent à découvrir la Mission Locale, entendre le témoignage d’un jeune accompagné et poser vos questions. Publics : jeunes, adultes et partenaires Maison de quartier du Breil 52 rue du Breil Breil – Barberie Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2022-11-18T14:00:00+01:00

2022-11-18T17:00:00+01:00

