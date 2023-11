Marché de Noël artisanal et associatif des Pâquis Maison de quartier des Pâquis Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Marché de Noël artisanal et associatif des Pâquis 25 et 26 novembre Maison de quartier des Pâquis Toutes les activités sont gratuites ou à prix libre

Venez faire vos achats de Noël dans une ambiance festive et solidaire!

Des objets artisanaux et des gourmandises faites maisons seront vendus sur les stands tenus par des associations soutenant des projets en Suisse et ailleurs. De quoi allier plaisir et durabilité en ces périodes de fêtes.

Et pour combler petits et grands, un super programme d’activités à prix libre avec démos de danses, bricolages, concerts, etc.

Voici donc le programme du marché de Noël 2023 qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2023:

Programme

Samedi 25 novembre 2023 de 11h à 20h

11h & 13h: Conte en musique avec le CPMDT

12h30: Initiation à la danse KPOP par Hobistudio

14h: Démo de danse géorgienne par Akhtar et cours d’initiation

14h45 : Spectacle d’improvisation théâtrale par la Cie La Caravane

16h: Initiation à la batucada par Maradalu Maracatu

17h: Chant Boléro « Bésame Mucho », Danse cubaine Yemaya et initiation à la salsa par Jesus Gonzalez Cruz

18h: Osho Kundalini Méditation par Steev Lemercier

18h15: Concert de Maradalu Maracatu

Dimanche 26 novembre 2023 de 11h à 18h

11h: «Le trésor du rêve» et autres contes par Béatrice Leresche

11h30: Diffusion de «Deliciosa Fruta Seca (vostfr)» de Ana Caridad Sánchez

12h15: Contes par Ioanna de Bokobokids

13h15: Osho Kundalini Méditation par Steev Lemercier

13h30: Démo et cours de danse d’Azerbaijan par Akthar et initiation

14h15: Performance de KPOP par Hobistudio

14h30-15h15: KPOP Random Play Dance

14h30: Démo & cours de danse Tribal fusion par Akhtar

15h: Initiation de Samba par Miss Samba Show

16h30: Concert de Priscitouf the first

Renseignements

Plus d’infos sur le site web de la Maison de quartier des Pâquis: marché de Noël

Maison de quartier des Pâquis Rue du Môle 11, 1201 Genève Genève 1201 Les Pâquis Genève +41 22 909 88 99 http://www.mqpaquis.ch https://facebook.com/mqpaquis;https://instagram.com/mqpaquis [{« link »: « https://mqpaquis.ch/events/marche-de-noel/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-paquis-la-traverse/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

DR