Marché de Noël artisanal et associatif

Venez faire vos achats de Noël dans une ambiance festive et solidaire. Des objets artisanaux, des gourmandises faites maisons seront vendus sur les stands tenus par des associations soutenant des projets en Suisse et ailleurs. De quoi allier plaisir et durabilité en ces périodes de fêtes. Et pour combler petit.es et grand.es un super programme d'activités gratuites ou à prix libre avec démos de danses, bricolages, concerts, etc.

Maison de quartier des Pâquis
Rue du Môle 11, 1201 Genève
Genève 1201
+41 22 909 88 99

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Genève

Maison de quartier des Pâquis
Rue du Môle 11, 1201 Genève
Genève

