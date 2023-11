TROC en STOCK #4 Maison de Quartier des Hucherolles Chinon, 11 novembre 2023, Chinon.

TROC en STOCK #4 Samedi 11 novembre, 14h00 Maison de Quartier des Hucherolles Entrée libre

4e Édition de notre Troc Bocal !

Un troc alimentaire ou l’on peut échanger tout ce qui se mange et se conserve sans éléctricité : bocaux, bien sûr, mais aussi aliments séchés, fumés, fermentés, à l’huile, au sel…

Chacun fait avec ce qu’il a, ses richesses, et crée sa « monnaie » pour avoir plein d’autres produits.

Un objectif ambitieux : l’abondance et la qualité pour tous pour un effort partagé, donc minimal !

Repas partagé sorti du panier le midi, pour faire le lien avec le marché des ÉCHOPPES.Venez les rencontrer !

Maison de Quartier des Hucherolles Allée Mendès France, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « oasiscravantaise@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 86 09 56 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

Troc Tiers-Lieu