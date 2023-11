Fav’and Job Maison de Quartier des Favignolles à Romorantin Lanthenay Romorantin-Lanthenay, 21 décembre 2023, Romorantin-Lanthenay.

Fav’and Job Jeudi 21 décembre, 09h30 Maison de Quartier des Favignolles à Romorantin Lanthenay Sur inscription

L’action sera organisée sous forme de table ronde avec 5 tables

1/ le marché du travail et les codes en entreprise co animé conseillers Pôle emploi

2/ Randstad : découvrir l’intérim et dédramatiser le contact avec un employeur ;

3/ Psychologue du travail Pôle emploi : se projeter dans l’avenir ;

4/ Mobilité 41 et ML : se déplacer, accroitre son rayon de mobilité ;

5/ ADIE : les aides et le micro-crédit

Porteurs : Pôle Emploi et Mission Locale de Romorantin Lanthenay

Partenaires : Randstad, Mobilité 41, ADIE, Ville de Romorantin-Lanthenay, PIJ de Romorantin

Maison de Quartier des Favignolles à Romorantin Lanthenay rue Léonard de Vinci, 41200 Romorantin Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00