Gratuit : oui En partenariat avec l’association Mémoires Algériennes, la Maison de Quartier des Dervallières vous propose l’exposition « Histoire de la Poésie Algérienne » jusqu’au 8 mars 2023. «…Une exposition proposant un large tour d’horizon de la poésie algérienne, avec un focus sur sa dimension féminine et ses poétesses…» Maison de quartier des Dervallières Accoord Dervallières – Zola Nantes 44100

