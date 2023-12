Stage théâtre adulte Maison de quartier des Confluences Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.

Stages les 20 et 21 janvier 2024 :Samedi de 14h à 18hDimanche de 10h à 17h

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 14:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif plein 90 euros, réduit 80 euros Billetterie : helloasso.com Adulte tous niveaux Stages les 20 et 21 janvier 2024 :Samedi de 14h à 18hDimanche de 10h à 17h

La compagnie A Minima propose un week-end de pratique théâtrale centrée sur le corps, de créer à partir d’une matière autre que le texte : les états de corps, les situations… comme avec une matière plastique. La proposition s’orientera autour d’une pratique résolument corporelle, de jouer à ne pas jouer, raconter sans texte, vivre et faire vivre des situations, travailler sur l’ensemble et les individualités, donner une vraie place à la singularité des corps et des identités. Ce stage s’adresse à tous et toutes. L’objectif est de rassembler des personnes d’horizons différents : Théâtre, Danse, Expérimenté ou débutant.

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 0676380905 https://www.helloasso.com/associations/a-minima/evenements/stage-theatre-adulte-2-1