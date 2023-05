De la jeunesse vers la maturité / Art-thérapie et ménopause Maison de quartier des Confluences, 6 mai 2023, Nantes.

2023-05-06

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : non De 39€ à 75€ / séance Selon votre quotient familial www.associationepsylon.com

ACCOMPAGNEMENT De la jeunesse vers la maturité – Art-thérapie et ménopause Animé par : Sandra Walle (danse-thérapeute) et Sylvie Ugarte (art-thérapeute) Ménopause, obstacle ou étape ? La ménopause, en tant que moment de transition, nous conduit souvent à questionner nos anciens modèles et à en rechercher de nouveaux. Dans cette optique, nous ouvrons un espace de ressourcement et de création pour vivre pleinement ce passage et découvrir la femme que nous désirons devenir. Rencontrer cette femme qui apparaît et lui permettre d’exister avec le plus de désir possible/ lui faire une place / lui ouvrir des horizons bien à elle. Après le 1er atelier, un engagement sera demandé pour les 3 ateliers suivants. 4 février / 4 mars /1er avril /6 mai 2023 Public : femmes senior

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 0650799638 https://www.associationepsylon.com/