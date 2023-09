« L’adaptation du quartier des Chalets au dérèglement climatique » Maison de quartier des Chalets Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse « L’adaptation du quartier des Chalets au dérèglement climatique » Maison de quartier des Chalets Toulouse, 19 octobre 2023, Toulouse. « L’adaptation du quartier des Chalets au dérèglement climatique » Jeudi 19 octobre, 20h00 Maison de quartier des Chalets Toute l’équipe de Toulouse En Transition vous invite, le Jeudi 19 Octobre à 20h à la Maison de quartier des Chalets, pour partager le rapport de Mila Marchi sur le thème suivant :

« L’adaptation du quartier des Chalets au dérèglement climatique »

À cette occasion, les habitants, les élus et les médias sont invités à participer à cet échange. Maison de quartier des Chalets 7 boulevard Matabiau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://toulouse.entransition.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00 rapport dérèglement climatique Toulouse en Transition Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison de quartier des Chalets Adresse 7 boulevard Matabiau 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison de quartier des Chalets Toulouse latitude longitude 43.61446;1.448887

Maison de quartier des Chalets Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/