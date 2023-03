Des ressources pour vivre en harmonie Maison de quartier des Bruyères Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Des ressources pour vivre en harmonie Maison de quartier des Bruyères, 21 mars 2023, Le Mans. Des ressources pour vivre en harmonie Mardi 21 mars, 17h30 Maison de quartier des Bruyères Des échanges interactifs sous forme de théâtre d’improvisation

reposant sur des saynètes évoquant des situations familiales.

Avec Le Café de la famille et la compagnie Telle pêche Telle figue.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Maison de quartier des Bruyères 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php »}, {« link »: « mailto:petite.enfance2023@lemans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T17:30:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00

