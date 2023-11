Bourse aux jouets Maison de quartier des Bois-Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Bourse aux jouets Maison de quartier des Bois-Blancs Lille, 9 décembre 2023, Lille. Bourse aux jouets Samedi 9 décembre, 08h30 Maison de quartier des Bois-Blancs BOURSE AUX JOUETS 2023 MAISON DE QUARTIER DES BOIS BLANCS – CENTRE SOCIAL ROSETTE DE MEY

Comme chaque année, l’espace adultes et familles organise sa Bourse aux jouets le Samedi 9 Décembre 2023 de 8h30 à 16h30 au 60 rue Anne de la Bourdonnaye 59000 Lille.

Ventes d’articles de puériculture, vêtements, jeux de société, livre, jeux pour enfants, petite restauration sur place…

Inscription ouverte !

4€ les 2m

Informations et réservations au [07 66 45 11 47](07 66 45 11 47)

Maison de quartier des Bois-Blancs 60 rue gal Anne de la bourbonnaye Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03.20.09.75.94 http://www.mqbb.fr/

2023-12-09T08:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

