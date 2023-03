Eveil culturel et artistique (ECLA) Maison de quartier des Aloès Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Eveil culturel et artistique (ECLA) Maison de quartier des Aloès, 24 mars 2023, Le Mans. Eveil culturel et artistique (ECLA) Vendredi 24 mars, 09h30 Maison de quartier des Aloès Fil conducteur de la semaine, cette série d’expérimentations simples et stimulantes pour les enfants de 6 mois à 10 ans propose des ateliers innovants et itinérants.

Explorer, expérimenter, se faire plaisir. Élaborés par des pédagogues partant des besoins de l’enfant et d’artistes pour la conception de la mise en scène esthétique, ces espaces ludiques et artistiques mettent à disposition des enfants et leurs parents des structures de la petite enfance et écoles maternelles des installations originales.

semainepetiteenfance.fr/eveil-artistique-ecla

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Maison de quartier des Aloès 16 bis rue des Aloès 72000 le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php »}, {« link »: « mailto:petite.enfance2023@lemans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T18:00:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Maison de quartier des Aloès Adresse 16 bis rue des Aloès 72000 le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Maison de quartier des Aloès Le Mans

Maison de quartier des Aloès Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Eveil culturel et artistique (ECLA) Maison de quartier des Aloès 2023-03-24 was last modified: by Eveil culturel et artistique (ECLA) Maison de quartier des Aloès Maison de quartier des Aloès 24 mars 2023 le mans Maison de quartier des Aloès Le Mans

Le Mans Sarthe