Spectacle à la Maison Denis Blanchatte Maison de quartier- Denis Blanchatte Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle à la Maison Denis Blanchatte Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de quartier- Denis Blanchatte Entrée libre,sans inscription

La Caravâne des Curiosités d’Olga et Djodjo est de passage dans la ville.

Accompagnés de leur Ânicorne (dernier spécimen au monde de cette espèce condamnée à s’éteindre avec lui), ces aventuriers et collectionneurs passionnés sillonnent les rues afin d’inviter la population à venir visiter le Caravâne des Curiosités.

Véritable musée mobile, ce lieu à la fois chaleureux et mystérieux abrite un mélange hétéroclite des spécimens (animaux, végétaux,minéraux …) les plus rares et les plus étranges qu’ils ont rassemblés lors de leurs voyages à travers les continents et les océans.

Laissez-vous transporter dans un univers fantastique, poétique et drôle!

Durée d’une visite: 15 minutes.

Joué en continu.

Maison de quartier- Denis Blanchatte 71 Rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Cie Macadâne