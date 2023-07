Concert d’été Maison de quartier Denis-Blanchatte Villeneuve-d’Ascq, 2 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert d’été Dimanche 2 juillet, 11h00 Maison de quartier Denis-Blanchatte Gratuit

La philharmonie d’Ascq et Popkhorn vous invitent le 2 juillet à 11h à la Maison Blanchatte pour son concert d’été.

Au programme, au programme, convivialité, bonne humeur, musiques festives et entraînantes pour fêter l’été et l’arrivée des vacances.

Premier partie de concert assuré par Pop k’Horn, avant l’ensemble Prélude.

Accès libre, gratuit.

Maison de quartier Denis-Blanchatte 71 Rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T15:00:00+02:00

