Festiv’danse 2023 : fêtez l’été en famille Maison de quartier Denis-Blanchatte Villeneuve-d’Ascq, 24 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Festiv’danse 2023 : fêtez l’été en famille 24 et 25 juin Maison de quartier Denis-Blanchatte Participation libre sous forme de denrées alimentaires non périssables

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023, fêtons l’été en famille dans le parc de la Maison de quartier Denis-Blanchatte.

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023, le parc de la Maison de quartier Denis-Blanchatte (rue Gaston- Baratte) à Ascq, accueille le «Festiv’danse », porté par le groupe Les pas d’Aurore, Cric- Crac cie, l’Office de tourisme, les Éclaireurs de France, Ascq in love…

L’entrée de ce festival de musique dansante en plein air : une participation libre sous forme de denrées alimentaires non périssables destinées aux étudiants, ou de dons au chapeau récoltés par l’association Ascq in Love.

Le programme

Samedi 24 juin

18h-19h30 : Sur les pas d’Aurore

20h-21h : Les Marie-Françoise, duo de vielles.

21h30 – minuit : Turbo Bal, le bal galactique.

Entre les plateaux, danse au son de l’accordéon, cracheurs de feu et light painting.

Dimanche 25 juin

14h – 15h : Bal des enfants de la cie Cric Crac, initiation aux danses pour petits et grands.

15h30- 16h30 : Multiprizh, trio flûte, guitare et accordéon diatonique.

17h – 18h30 : Les Kickeuses, duo de girls, flûte et accordéon.

Entre les plateaux, contes, danses ukrainiennes, biniou et bombarde.

Tout l’après-midi, expositions de CréationsBen et du Portail de l’Ukraine.

Une petite restauration sera assurée par les Éclaireurs de Villeneuve d’Ascq les deux jours.

Stage de danse

Profitez d’un stage gratuit d’initiation aux danses folkloriques destiné aux grands débutants et aux néophytes. Le vendredi 23 juin de 20h à 22h à la salle Pierre et Marie Currie, rue de l’Abbé Lemire à Ascq.

Gratuit sur réservation : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbBfqffFh1Kh68Ku2Hs8W19-GyRNPbW8yRi_OtQz_56coopg/viewform

Infos

Facebook Eul Festiv’ danse.

