BRUNCH SOLIDAIRE / 2ème édition

Rejoignez-nous le jeudi 14 décembre de 9h à 17h pour une journée spéciale pleine de générosité et de convivialité à la Maison de Quartier de Wazemmes !

Au programme :

Un brunch salé / sucré avec boissons chaudes

La possibilité d’avoir une coupe de cheveux et de profiter des services d’un barbier

Des stands beauté / bien-être

Nos partenaires seront présents pour rendre cette journée encore plus spéciale : Département du Nord | Handi Détente | Association Le PARI | Les Papillons Blancs de Lille | Iris Formation | Le Pink’Up Salon de Beauté Solidaire | Association Magdala | Jardin de Cocagne de la Haute Borne | Accueil Frédéric Ozanam de la Société Saint Vincent-de-Paul

Cette journée sera l’occasion de partager et de se rencontrer dans une atmosphère solidaire et chaleureuse. L’événement est gratuit et ouvert à tous, alors n’hésitez pas à venir à notre rencontre !

Inscription à l’accueil :

sur place au 36, rue d’Eylau à Lille

au 03.20.54.60.80

accueil@maisondequartierdewazemmes.info

2023-12-14T09:00:00+01:00 – 2023-12-14T17:00:00+01:00

