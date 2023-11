Longue vie à la vue ! Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Longue vie à la vue ! Maison de quartier de Wazemmes Lille, 8 décembre 2023, Lille. Longue vie à la vue ! Vendredi 8 décembre, 09h30 Maison de quartier de Wazemmes Sur rendez-vous auprès de Manon Le Centre social de Wazemmes organise un dépistage visuel gratuit avec une opticienne. Vous n’avez pas été chez l’ophtalmologue depuis plusieurs années, venez faire tester votre vue ! Pensez à prendre votre paire de lunettes !

Vendredi 08 décembre

Sur rendez-vous auprès de Manon / 03.20.54.60.80

Mutualité Française Hauts-de-France | Mutuelle SMH Hauts-de-France Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.54.60.80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T09:30:00+01:00 – 2023-12-08T12:30:00+01:00

