Soirée rose Maison de quartier de Wazemmes Lille, 20 octobre 2023, Lille.

Soirée rose Vendredi 20 octobre, 17h30 Maison de quartier de Wazemmes Gratuit, apéritif offert

Au programme :

Diffusion d’un court-métrage et interventions

Animation danse et sport de reconstruction (pilates)

Atelier attaché du turban

Atelier autopalpation et dépistage

Présence du Pôle Ressources Santé de Wazemmes avec les ambassadrices santé

Stands informatifs sur la santé des femmes

Buffet rose : apéritif offert !

N’oubliez pas de porter vos plus belles touches de rose, d’inviter vos proches et de partager cet événement. Plus nous sommes nombreux, plus notre message de solidarité sera fort !

Ensemble, faisons la différence.

Le Service Prévention Santé de la Ville de Lille | Département du Nord | Wawa L’asso

Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d'eylau, 59 000 lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T17:30:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

