Assiette solidaire – Le menu de papy Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Assiette solidaire – Le menu de papy Maison de quartier de Wazemmes Lille, 5 octobre 2023, Lille. Assiette solidaire – Le menu de papy Jeudi 5 octobre, 12h00 Maison de quartier de Wazemmes Inscription et paiement à l’accueil ASSIETTE SOLIDAIRE // LE MENU DE PAPY Cette semaine, l’équipe de l’atelier cuisine souhaite mettre en avant nos aînés (#semainebleue) en transmettant des recettes familiales et des souvenirs culinaires Découvrez le menu et toutes les informations nécessaires pour vous inscrire à l’assiette solidaire Inscription et paiement à l’accueil :

sur place au 36, rue d’Eylau à Lille

au 03.20.54.60.80

accueil@maisondequartierdewazemmes.info Si vous souhaitez rejoindre l’équipe cuisine afin de participer à notre atelier « préparation de l’Assiette Solidaire », vous pouvez directement vous inscrire auprès de l’accueil de la MQW. Nous serons ravis de vous accueillir dans la team Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de [{« type »: « email », « value »: « accueil@maisondequartierdewazemmes.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.54.60.80 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/photo/?fbid=706405404847249&set=a.459470429540749&locale=fr_FR »}, {« link »: « mailto:accueil@maisondequartierdewazemmes.info »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T12:00:00+02:00 – 2023-10-05T13:45:00+02:00

2023-10-05T12:00:00+02:00 – 2023-10-05T13:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison de quartier de Wazemmes Adresse 36, rue d'eylau, 59 000 lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Maison de quartier de Wazemmes Lille latitude longitude 50.622951;3.048156

Maison de quartier de Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/