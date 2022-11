Sortie au marché de Noël d’Aix-la-Chapelle Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Sortie au marché de Noël d’Aix-la-Chapelle Maison de quartier de Wazemmes, 21 décembre 2022, Lille. Sortie au marché de Noël d’Aix-la-Chapelle Mercredi 21 décembre, 07h00 Maison de quartier de Wazemmes

Ouvert à tous

L’occasion de fêter les vacances d’hiver dans la bonne humeur ! Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de Sortie au marché de Noël Marrons, chocolats, vin chaud… La maison de quartier dde Wazemmes vous convie à une sortie au marché de Noël d’Aix-la-chapelle le mercredi 21 décembre. RDV à 7h à la Maison de quartier de Wazemmes

PAF : 5€ par adulte / 2€ par enfant ℹ Inscription à l’accueil, renseignement auprès de Manon :

> sur place au 36, rue d’Eylau à Lille

> au 03.20.54.60.80

> accueil@maisondequartierdewazemmes.info Ce sera l’occasion de fêter les vacances d’hiver dans la bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T07:00:00+01:00

2022-12-21T20:30:00+01:00

