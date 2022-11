Valentin Magicien – créateur de rêves Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de SPECTACLE DE MAGIE Le Centre social de Wazemmes accueille Valentin Magicien, le mercredi 14 décembre, pour un évènement exceptionnel de « magie, d’humour et de rêve ! »

Un moment féérique à ne pas manquer pour cette fin d’année : gratuit et ouvert à tous, dès 9h45 pour les familles, dès 15h00 pour les accueils de loisirs 3-11 ans Inscription et renseignements à l’accueil : sur place au 36, rue d’Eylau à Lille au 03.20.54.60.80 accueil@maisondequartierdewazemmes.info

