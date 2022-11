Rencontre santé vision Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre santé vision Maison de quartier de Wazemmes, 2 décembre 2022, Lille. Rencontre santé vision Vendredi 2 décembre, 09h00 Maison de quartier de Wazemmes

Gratuit sur inscription

Dépistage visuel gratuit avec une opticienne Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de SANTÉ / VISION Le Centre social de Wazemmes organise un dépistage visuel gratuit avec une opticienne ! Pensez à prendre votre paire de lunettes ! Vendredi 02 décembre de 9h à 12h à la MQW

Inscription auprès de Manon / 03.20.54.60.80 Avec la Mutualité Française Hauts-de-France et la Mutuelle SMH Hauts-de-France

