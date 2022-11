Sortie à Paris Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Ouvert à tous

Visite du musée du quai Branly et de l’exposition « Black Indians » Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de SORTIE À PARIS Le centre social de Wazemmes vous offre l’occasion de visiter le musée du quai Branly et l’exposition « Black Indians » le 28 décembre prochain Vous pourrez profiter également d’un quartier libre au Champ-de-Mars !! RDV à 6h45 à la Maison de quartier de Wazemmes.

Prévoir un pique-nique. Inscription à l’accueil, renseignement auprès de Manon :

> sur place au 36, rue d’Eylau à Lille

> au 03.20.54.60.80

> accueil@maisondequartierdewazemmes.info

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T06:45:00+01:00

2022-11-28T19:30:00+01:00

