Apéro rose Vendredi 21 octobre, 17h30 Maison de quartier de Wazemmes Le Centre social de Wazemmes, en partenariat avec le pôle ressources santé et la Ville de Lille, se mobilise pour octobre rose et le dépistage du cancer du sein ! Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d'eylau, 59 000 lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://www.maisondequartierdewazemmes.info/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ea699de3-6bca-42bc-aed1-98afd79384de OCTOBRE ROSE / MOBILISATION Le Centre social de Wazemmes, en partenariat avec le pôle ressources santé et la Ville de Lille, se mobilise pour octobre rose et le dépistage du cancer du sein ! Un événement important qu’ils vous proposent de partager autour d’un « APÉRO ROSE » le vendredi 21 octobre à 17h30 à la maison de quartier de Wazemmes. 36 rue d’Eylau, 59000 Lille

03 20 54 60 80

2022-10-21T17:30:00+02:00

2022-10-21T21:00:00+02:00

